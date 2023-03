Amundsen vant 10 kilometeren i skandinavisk cup

Asker-løperen ble vraket fra det norske sprintlaget i ski-VM til tross for at han vant sølv på onsdagens 15 kilometer i Planica. Dermed reiste han rett til Latvia for å konkurrere der.

Fredag ble det 3.-plass på sprinten bak Sindre Bjørnestad Skar og Harald Astrup Arnesen, men lørdag var han sterkest.

Amundsen gikk til topps med 16,7 sekunder ned til andremann Iver Tildheim Andersen. Eirik Sverdrup Augdal tok 3.-plassen 45 sekunder bak Amundsen.

Det var kun norske utøvere på de 22 øverste plasseringene.

På kvinnesiden var det Margrethe Bergane som gikk til topps. Marte Skaanes og Kristin Austgulen Fosnæs fulgte på plassene bak.