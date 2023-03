Forfang leverte to gode hopp, men endte ikke høyere enn på tiendeplass i VMs siste individuelle konkurranse. Etterpå ergret han seg over at han fikk dårlig betalt i dommertårnet.

Forfang trakk fram førstehoppet i så måte. Der fikk han 18 av samtlige fem dommere.

– Jeg føler at hoppet mitt egentlig hadde fortjent en bedre plassering, men sånn ble det ikke, sier Forfang til NTB.

– Jeg føler at hoppingen min er god nok til å henge med enda høyere opp på listen, men da er jeg nødt til å få bedre stil av dommerne, ellers så er det sjanseløst, legger han til.

– Forutinntatt

Tromsøværingen mener han ser en trend.

– Jeg føler de har gjort seg opp en mening om hvordan Johann Forfang hopper på ski. De er litt forutinntatt. Det synes jeg spesielt kommer til syne i førsteomgangen i dag, da fortjener jeg definitivt mer enn 18 i stil, sa Forfang.

Konfrontert med Forfangs uttalelser sier sportssjef Claas Brede Bråthen:

– Jeg har ikke fått sett nøye nok på det, men dommere har jo vært et tema i mange sammenhenger. Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg i framtida håper vi kan gjøre noe som bidrar til at stildømmingen blir lettere å forstå og blir en viktigere del av det vi driver med, sier han til NTB.

– Det er vanskelig for hopperne å vite hvordan de skal hoppe når de ikke forstår hvordan det dømmes, legger hopptoppen til.

Granerud stusset

Bråthen sier han ikke har fått sett nøye nok på hoppet til Forfang til å si seg enig i tromsøværingens uttalelse, men sier følgende:

– Jeg har sagt det før, og det mener jeg. Det dømmes på startnummer, hvor langt du hopper og litt hva du heter.

Halvor Egner Granerud forstår lagkameraten.

– Jeg skjønner Forfangs frustrasjon. Jeg synes førstehoppet hans var veldig fint og stusset over at han bare fikk 54 stilpoeng. Jeg gidder samtidig ikke bruke energi på dømmingen, sa han.

Lørdag er det lagkonkurranse i VM.