Lundby vil ikke snakke om VM-medalje: – Skjønner at folk begynner å gjøre det

Etter en imponerende dag er ikke en medalje usannsynlig. I kvalifiseringen ble det tredjeplass. I forkant var hun også helt i tet i sine tre treningshopp. Ser man alle hoppene under ett, var Bøverbru-jenta kun bak tyske Katharina Althaus tirsdag.

– En kjempedag for min del. Det tyder på at det tekniske kanskje er bedre enn det har vært noen gang, sa Lundby til NTB.

Se programmet for ski-VM her!

Lundby landet på 131 meter og tok en klar ledelse i kvalifiseringen, som viste seg å bli vanskelig å slå.

– Det er meget god hopping av Maren Lundby, konkluderte NRKs ekspert Anders Bardal.

Alexandria Loutitt fra Canada hoppet 2,5 meter kortere, men hadde dårligere forhold og snek seg 0,8 poeng foran Lundby. Althaus vant kvalifiseringen med et hopp på 129 meter, 7,3 poeng foran Lundby.

– Trenger ikke å prate om det

Tidligere på dagen hoppet Lundby helt ned til 133,5 meter, som var lengst i den siste treningsomgangen.

Lundby sto over prøveomgangen før kvalifiseringen og følte trolig at hun hadde god kontroll. Hun forstår at folk begynner å snakke om at hun kan ta en ny medalje i storbakken i VM-sammenheng.

– Vi trenger ikke å prate om det, men jeg skjønner at folk begynner å gjøre det, sa Lundby.

– Jeg lever fint med det. Om det ikke skulle bli noe, er det ikke noe nederlag. Det er egentlig bare fint å se at man har muligheten, så får vi se om jeg benytter meg av den, la hun til.

– Har du truffet perfekt med formen?

– Jeg føler jeg har mer å gå på. Jeg har ikke gjort noe spesielt for å treffe noe ekstra her. Har bare samlet overskudd. Det handler bare om at jeg treffer teknisk, sa Lundby.

Kvandal ute

Hoppdronningen avviser blankt at hun har blitt så rutinert at hun kan prikke formen når hun trenge det.

– Nei. Jeg skulle ønske at jeg kunne gjort det. Så rutinert har jeg ikke blitt. Kanskje om ti år, lo hun.

Anna Odine Strøm (6.-plass, 122,5 meter), Silje Opseth (15.-plass, 118 meter) og Thea Minyan Bjørseth (17.-plass, 117 meter) kvalifiserte seg også til onsdagens konkurranse.

Norge kunne stilt med fem hoppere i storbakkerennet som fordi Lundby er regjerende mester, men Eirin Maria Kvandal sliter med en leggskade og stiller ikke.

Strøm tok bronsen i normalbakken for fem dager siden.

Onsdag blir annen gang det skal deles ut gull i et storbakkerenn for kvinner i VM. Lundby ble den første vinneren i Oberstdorf for to år siden.