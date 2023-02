Steinar Nilsen ny sportssjef for Toppfotball kvinner

– Jeg kunne ikke svare nei og tar fatt på denne jobben med voldsom entusiasme. Det er kanskje det viktigste og mest interessante som skjer i norsk fotball akkurat nå, sier Nilsen til TV 2.

Nilsen har spilt i Tromsø, Milan og Napoli. Han har også notert seg for to landskamper. Som trener har han ledet Tromsø i tre perioder i tillegg til Brann. Siden exiten fra Tromsø i 2015 har han vært utenfor fotballen. Fredag sist uke leverte han sin oppsigelse som administrerende direktør i Tromsø Taxi.

I sin nye jobb skal Nilsen tilrettelegge for gode rammebetingelser for vekst av toppfotballen for kvinner, skriver TV 2.

– Jeg er helt fantastisk glad og stolt på vegne av hele kvinnefotballen over at Steinar velger oss. Jeg vet at han har hatt mange alternative tilbud og kunne ha gjort veldig mange andre ting, men det er dette han har lyst til, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.