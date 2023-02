Tiberi fortalte i retten at han kun ønsket å teste skytekapasiteten på sitt nyinnkjøpte luftgevær. Han skal først ha siktet på et veiskilt før katten dukket opp.

– Jeg hadde ingen intensjon om å drepe dyret, jeg trodde det ikke var dødelig, sa Tiberi foran en dommer, ifølge den italienske avisen Corriere della Sera.

– Jeg innrømmer at jeg siktet på den, og til min overraskelse traff jeg faktisk, la syklisten til.

Straffen for dyredrap i San Marino er 4000 euro i bot. Det tilsvarer snaut 44.000 kroner. I Italia kan et slikt lovbrudd straffes med to til fire år i fengsel.

Tiberi har bodd i San Marino siden mars i fjor. I 2018 tok han bronse på tempoen i junior-EM, mens han året etter ble juniorverdensmester i samme øvelse. Til daglig sykler italieneren for Trek-Segafredo.

Tirsdag ettermiddag sendte Trek ut en pressemelding der laget opplyser at Tiberi er suspendert i 20 dager uten lønn som følge av dommen mot ham. Lønnen vil i stedet gå til organisasjoner som jobber for dyrs sikkerhet.

«Trek stiller seg bak dommen og fordømmer på det sterkeste den kritikkverdige handlingen som er et klart brudd på lagets etiske retningslinjer», heter det i uttalelsen.

De skriver videre at Tiberi dermed ikke får sykle rittene Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriatico og Milano-Torino.

Kjæledyret tilhørte San Marinos turistminister Federico Pedini Amati.

– Katten plaget ingen. Den hadde bodd hos oss lenge, og datteren min Lucia elsket den. Du kan ikke slippe unna med en bot, har Amati uttalt.

NRK omtalte saken først i Norge.