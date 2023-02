Diggins tok en klar seier i Planica. Hun noterte en tid som var hele 14 sekunder bedre enn sølvjenta Frida Karlsson. Det var svenskene som var de største gullfavorittene i tirsdagens konkurranse, men en amerikansk stjerne ville det annerledes.

Hun ledet omtrent hele veien og var spesielt god i siste halvdel av løpet. Diggins var rørt i målområdet og fikk mange gratulasjoner. Diggins tok USAs første individuelle langrennsgull i et verdensmesterskap noensinne.

– Jeg kunne ikke stoppe å gråte etter seieren. Jeg klarte ikke å nyte det siden jeg gråt hele tiden. Det er en så god følelse, sa Diggins til NRK.

En lang ferd

Diggins hadde fra før to individuelle VM-sølv. De kom i sprint (2017) og på 10 kilometer (2015).

– En fantastisk dag. Man kan bare tenke seg hva hun føler nå. Jeg tror vi som trenere bare kjenner på 1/1000 av følelsene hun har, sa USA-trener Matt Whitcomb til NRK.

Tirsdagens gull var hennes første i VM siden lagsprinten i Val di Fiemme for ti år siden.

– Det har vært en lang reise. Det har vært mange opp- og nedturer i år. Jeg skulle ønske mannen min kunne vært her, siden jeg ikke har vært hjemme på flere måneder, sa Diggins mens hun brast i gråt.

Med Diggins-seieren ble den Sveriges rekke på kvinnesiden brutt. Inntil tirsdag hadde svenskene vunnet alle langrennsgull hittil i Planica-VM.

Ebba Andersson sikret likevel dobbelt svensk på pallen med et bronseløp.

Rett utenfor pallen

Anne Kjersti Kalvå og Ingvild Flugstad Østberg var lenge godt plasser i kampen om medalje, men de norske kvinnene fikk det tøft på tampen og tapte en del mot tettrioen. Kalvå endte 35,1 sekunder bak Diggins.

– Ja, det er lov å gratulere med 4.-plass, men det er ikke den plasseringen du drømmer om. Jeg er veldig fornøyd med at jeg kan være med der oppe og fighter igjen. Det har vært en liten vei fra Tour de Ski til VM, og jeg synes at kroppen gir bedre svar dag på for dag, sa Kalvå til NTB.

Kalvå pådro seg covidsmitte på nyåret og trengte tid før kroppen responderte igjen.

– Det er klart at med de resultatene jeg drømte om før jul, så drømte jeg om medaljer her. Foreløpig er det ingen individuelle medaljer, men det er én sjanse igjen, sa Kalvå med lørdagens tremil i tankene.

Hang med

Østberg fulgte på plassen bak og hadde 46,6 sekunder opp til den amerikanske gulljenta.

– Jeg gikk ut der for å kjempe om medaljer, og det føler jeg at jeg gjør. En 5.-plass er ikke mye å skrive om, men jeg føler at jeg er med og at jeg fortsatt er i stand til å skøyte, sa Østberg.

Tiril Udnes Weng ble nummer tolv, mens Silje Theodorsen endte på 24.-plass og var 1.36 minutter bak Diggins.

– Det høres sikkert rart ut at jeg er fornøyd med en 12.-plass i et VM for Norge, men jeg synes det var et bra skirenn. Jeg er bare ikke bedre når løypene er så tøffe, sa Udnes Weng til NTB.

Hun var glad for at det var Diggins som tok seieren.

– Det er gøy å se at hun lykkes, og så er det litt deilig at det ikke ble gull til svenskene, smilte Udnes Weng.