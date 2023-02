Ski-VM i Trondheim i 2025 ønsker mer kvinnekombinert og paraidrett

Bærekraft og likeverd blir to sentrale begrep for ski-VM i Norge om to år.

– Vi ønsker at det skal være like muligheter for alle utøvere. Det ligger inne én kombinertøvelse for kvinner i tildelingen vi fikk for noen år siden, og så vet vi at årets arrangør her i Planica har inkludert en blandet stafett. I tillegg jobber Norges Skiforbund med å inkludere en tredje kombinertøvelse for kvinner, sa Kristin Mürer Stemland på et pressetreff i Malborghetto i Italia mandag morgen.

Stemland er tidligere landslagslagsløper i langrenn, og hun er ansatt i VM-organisasjonen som både operativ leder og sportssjef for arrangementet.

Etter det NTB kjenner, til kan det bli snakk om en tredje øvelse i kombinert som kanskje skal avvikles som en fellesstart i langrennsdelen. Dette er ikke endelig spikret.

Styremøtet til Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) i mai blir avgjørende.

– Vi har et mål om å lande et endelig rennprogram i FIS Council-møtet i mai. Der forsøker vi også å inkludere paraidretten, sa Stemland.

Alternativ

Stemland gikk blant annet OL-stafett for Norge i 2006. Hun sier at antall dager mesterskapet skal arrangeres på ikke skal økes på grunn av de planlagte nyvinningene.

Fridagen i mesterskapet skal dessuten holdes hellig.

– Vi jobber med flere alternativer. FIS har uttalt at de ønsker en full integrering av paraidretten i VM i 2029, men vi har diskutert med Falun som skal arrangere VM i 2027, og vi har troen på at vi kan klare å inkludere én, kanskje to øvelser hvis vi er litt smarte og bruker de lommene som finnes i VM-programmet, sa Stemland.

VM-sjef Åge Skinstad la til at de ønsker å legge paraøvelser på dager med andre viktige øvelser.

Siden starten av forrige har en stor delegasjon fra Trondheim hatt tilhold i området rundt Planica. I de første dagene var det sportslige apparatet på plass, i disse dagene har folk fra Trondheim kommune vært i Slovenia.

Læring

Skinstad sier at per i dag er det sju fast ansatte i VM-organisasjonen. Dette tallet skal økes til tolv i løpet av sommeren.

Gjengen fra Trondheim sier at de har lært masse i løpet av oppholdet i årets VM-by, der selve konkurransene foregår i Planica mens premieseremoniene og folkelivet ellers er sentrert til det lille stedet Kranjska Gora.

Den store folkefesten har så langt uteblitt. Det ønsker Trondheim å gjøre noe med. De har et budsjett på 300 millioner og håper å selge opp mot 250.000 billetter.

700 frivillige har meldt seg til ski-VM i Trondheim så langt. Arrangøren håper at korpset av frivillige vil telle 2500 til slutt.

– Vi ser ting som er bra, og vi ser ting som vi kan forsterke og gjøre annerledes.

VM-sjef Skinstad sier at perioden fra nå og fram til mesterskapsstart blir viktig.

– Vi skal forsøke å skape en interesse allerede fra nå av. Vi har to initiativ, der det ene heter «Aktiv VM». Vi skal aktivisere fra nå av og forsøke å bygge opp stemningen fram mot VM. Tiltaket «Spor» er rettet mot det lokale næringslivet. Vi skal få med det lokale næringslivet, lage bærekraftsseminarer og skape lokal begeistring. Perioden fra nå og fram til VM blir veldig viktig. Det aller viktigste vi har lært, er dimensjonen. Et VM er veldig mye større enn et vanlig verdenscuprenn, sier Skinstad til NTB.