Den canadiske fotballpresidenten trekker seg i kampen for likestilling

Det avslørte han i en pressemelding mandag.

Bontis mener at det er nødvendig med endringer i toppen av forbundet i kjølvannet av en krangel med det canadiske kvinnelandslaget om likestilling.

I en uttalelse sier Bontis at selv om det er en «reell mulighet» for å komme til enighet om en tariffavtale for Canadas herre- og kvinnelandslag, er det på tide at han trekker seg.

I uttalelsen sier Bontis videre at selv om han har vært en av de største forkjemperne for likestilling for kvinnelandslaget, vil han dessverre ikke være en del av «Canada Soccer» når det skjer.

– Jeg har i dag levert min oppsigelse med umiddelbar virkning til Canada Soccers styre, sier han.

Bontis ble valgt til president i Det canadiske fotballforbundet i november 2020.

Bontis' avgjørelse kommer mindre enn to uker etter at kvinnelandslaget truet med å boikotte «SheBelieves Cup» i USA.

De canadiske kvinnene, som er de regjerende olympiske mesterne, truet med å gå til streik på grunn av misnøye med lønn, finansiering og kontraktsspørsmål.

Imidlertid endte de opp med å avbryte streiken etter å ha blitt informert om at en boikott av turneringen ville være ulovlig og utløse rettslige skritt.