Prisen ble kunngjort i Paris mandag kveld. Messi var nominert sammen med Kylian Mbappé og Karim Benzema.

– Det er utrolig, sa Messi da han entret scenen.

– Det har vært et utrolig år, og det er en ære for meg å være her i kveld og vinne denne prisen, la han til.

Stemmene har kommet fra landslagstrenere, kapteiner, fotballjournalister og supportere som har stemt gjennom Fifas nettside. Perioden gjelder fra august 2021 til 18. desember 2022.

Kåringen må ikke forveksles med Gullballen, som deles ut av det franske magasinet France Football. I oktober gikk de prisene til Benzema og Alexia Putellas.

Messi, som selv har fått Gullballen sju ganger, gikk til franske PSG sommeren 2021 og har levert 59 målpoeng på 62 kamper. Det toppet seg for Messi da han tidvis på egen hånd bar Argentina fram til det første VM-gullet siden 1986 i desember. Fram mot finalen i Qatar scoret Messi i fem av seks kamper. I finalen scoret han to mål og også i straffesparkkonkurransen i den dramatisk finalen mot Frankrike.

Erling Braut Haaland var blant de nominerte i den første runden, men ble ikke inkludert da listen ble kuttet ned fra 13 til 3.