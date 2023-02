Irritasjonen har ikke sluppet taket i Granerud: – Den vil sikkert sitte i en stund

Søndag var Granerud norsk ankermann og sikret norsk sølv i blandet lagkonkurranse i Planica-VM. Samtidig satt irritasjonen over 11.-plassen i det individuelle normalbakkerennet kvelden før fortsatt i kroppen.

Til pressesonen kom derfor Asker-gutten med blandede følelser.

– Sølv i dag er kjempebra og kjempekult, men det endrer ikke normalbakkerennet. Jeg må glede meg over dagen i dag, men samtidig kunne være skuffet over det forrige rennet, sa Granerud til NTB.

Han røpet også at irritasjonen var enda sterkere da han gjorde det første forsøket på å legge seg et døgn tidligere.

– Da jeg «touchet» senga, kjente jeg at det bare begynte å boble av sinne og irritasjon. Da sto jeg opp igjen og satte meg ned og pratet litt med trenerne, sa Granerud – og fortsatte:

– Vi fikk kikket litt gjennom, lagt en plan for dagen i dag og ble enige om en liten endring jeg hadde lyst til å få til. Den utførte jeg, og det kjentes ut som det resulterte i litt bedre hopping.

Dårlig dag

På spørsmål fra NTB om han nå hadde lagt frustrasjonen bak seg, kom det kjapt:

– Nei. Det har jeg ikke. Det har vært en dårlig dag i dag.

– Hvordan skal du legge den bak deg? Eller kan du bruke irritasjonen til noe?

– Det kommer seg med tiden. Det må bare gå mer tid. Det har vært en tung dag, sa Granerud.

26-åringen, som har vært verdens beste skihopper i vinter, hadde store ambisjoner da han kom til Planica. Plasseringen i normalbakkerennet var langt unna der han ønsker å være. Da er det lov å være skuffet.

– Det er nå en gang sånn i toppidretten at det er mye lettere å huske nedturene enn oppturene. I hvert fall er jeg skrudd sammen sånn. Denne vil sikkert sitte i en stund, sa Granerud.

Storbakken neste

Asker-gutten understreket samtidig at han gledet seg over sølvet i lagkonkurransen sammen med tre sterke lagkamerater. Medaljen er hans første i et ski-VM.

Nå forflytter hoppsirkuset seg over i storbakken i Planica. Det ser Granerud fram til.

Normalbakken i Slovenia har han innsett at han aldri blir bestevenn med.

– Jeg gleder meg veldig mye. Jeg skal aldri hoppe i denne 90-meteren igjen, håper jeg. Det er en ganske dårlig hoppbakke. Du har veldig hard landing, så det er ingen bakke jeg har lyst til å trene i, og forhåpentligvis skal vi ikke konkurrere her igjen, smilte 26-åringen.

Kommende torsdag er det kvalifisering til storbakkerennet.