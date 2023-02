Riiber røper stor usikkerhet før VM: – Motivasjonen og trua fikk seg en knekk

Etter to øvelser i verdensmesterskapet i Slovenia står kombinertstjernen med full pott. To gull på to forsøk. Den slags medaljefangst var det ikke mye som tydet på for en liten måned siden.

Da hoppet en syk Riiber av den prestisjetunge Seefeld-trippelen. Kroppen fungerte ikke. I stedet for å reise på VM-precamp med lagkameratene gikk turen hjem. Der ventet en nødvendig antibiotikakur.

Da virket VM-gull som en relativt fjern tanke.

– Både motivasjonen og trua fikk seg en knekk. Da vi var i Seefeld begynte jeg å telle antall dager til VM. Det var ikke mange. Nærmere bestemt tre uker, og jeg var i starten på antibiotikakur, sier Riiber til NTB.

– Jeg visste at jeg hadde fryktelig dårlig tid. Det gjør at motivasjonen går ned og gnisten også, legger han til.

Måtte gamble

Etter hvert begynte imidlertid pilene å peke riktig vei. I takt med det steg også VM-håpet.

– Så blir man frisk igjen og kjenner at man kan begynne å trene. Det er selvfølgelig tungt i starten, men når kroppen begynner å svare, kommer motivasjonen og troen litt tilbake. Da var det bare å kjøre på å ta noen sjanser og kjøre på med noen ekstremøkter, sier Riiber.

– Du har gamblet litt?

– Jeg har gamblet hele denne sesongen for å komme i form, jeg. Jeg får liksom ikke kontinuiteten, og det er den jeg trenger for å være dønn solid. Jeg har blitt god på skippertak.

– Når forsto at VM-toppformen faktisk kunne reddes?

– Jeg hadde en mølletest i Oslo der jeg fikk gode svar. Da fikk jeg sammenlignet meg med hvordan jeg sto i fjor høst. Tallene da var meget gode, opp mot det beste jeg har gjort. Da tenkte jeg «fy søren, dette kan faktisk gå», smiler Riiber.

Mange tilfeldigheter

Han er samtidig rask med å understreke at én ting er å gå på mølla, noe annet er det å gå ute. Dermed hang usikkerheten og spenningen til en viss grad ved.

At sykdomsproblemene sendte han hjem framfor å dra på VM-precamp, skulle samtidig vise seg å bli viktig på andre måter. Ikke lenge etter hjemkomst gikk begge besteforeldrene hans bort.

– Det har vært mye tilfeldigheter i oppladningen til dette mesterskapet. Da jeg ble syk måtte jeg bare reise hjem. Da fikk jeg besøkt bestemor og bestefar og skjønte at det ikke var mange timer og dager før de skulle gå bort. Det å kjenne på å kunne si farvel til dem på en god måte og mimre litt med dem, gjorde den prosessen så mye enklere, sier Riiber.

Det gjorde det mye enklere å håndtere beskjeden om besteforeldrenes bortgang da den kom.

– Ting skjedde så perfekt. Midt oppe i alt var det veldig fint å komme hjem, medgir Riiber.

Kan bli mestvinnende

– Det ga kanskje et annet perspektiv på det du driver med?

– Ja, absolutt. Sånt ufarliggjør veldig det man selv er oppe i. Det var som sagt veldig godt, smiler kombinertstjernen.

I dagene som kommer kan to VM-gull bli til fire i Planica. Lagkonkurranse med hopping i storbakken er neste mulighet kommende onsdag. Lørdag venter så VM andre individuelle konkurranse.

Dersom Riiber dobler gullfangsten blir han Norges mestvinnende kombinertutøver i VM-sammenheng. Han har da seks gull. Bjarte Engen Vik endte på fem.