Norsk VM-gull på lagsprinten – Golberg og Klæbo forsvarte favorittrollen

Golberg trykket til på sin siste etappe og skaffet seg et lite forsprang inne på stadion. Klæbo gikk ut i tet med noen meters ledelse, og han hadde fin kontroll inn mot mål. Den norske duoen jublet vilt i målområdet.

Her kan du lese alt om ski-VM i Planica

Luken Golberg sikret, kan ha avgjort mye av konkurransen.

– Johannes gjorde et smart trekk mot slutten. Han roet ned, og så har han dobbeltdansen fra siste sving som ingen tar ham på, sa sprinttrener Arild Monsen til NRK.

– Pål hadde full kontroll. Jeg har verdens beste jobb, la han til.

For ti år siden var Golberg VM-favoritt sammen med Northug i lagsprinten. Da endte det med full sprekk for debutanten under rennet i Cavalese.

Holdt ikke

Sverige falt ut av gullkampen inn mot siste veksling. Calle Halfvarsson hadde ikke krefter til å henge med Norge, Frankrike og Italia.

Italienerne tok sølvet foran Frankrike. Svenskene kom inn på 6.-plassen.

Lagsprinten endte med Klæbos åttende VM-tittel. Han har bare Petter Northug (13) og Bjørn Dæhlie (9) foran seg på medaljestatistikken for menn.

Klæbo ble nummer to på tremila med skibytte fredag.

Klæbo tok sitt tredje strake VM-gull i lagsprint. I 2019 var Emil Iversen med Klæbo, mens Erik Valnes kom inn på laget for to år siden.

Klæbo (gull) og Golberg (sølv) var best også i den individuelle sprinten i årets VM. Simen Hegstad Krüger vant tremila med skibytte tidligere i mesterskapet.

Neste langrennskonkurranse for menn går onsdag. Da skal løperne gjennom 15 kilometer fri teknikk med intervallstart.