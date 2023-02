Kombinertsjefen skråsikker på gull: – Større kan ikke favorittstempelet bli

Norge går ut fem sekunder foran Japan i langrennet, som er satt til å starte klokken 15. Det går som oppsatt tross omstarten og utsettelser i hoppdelen.

Tyskland går ut som nummer tre, 25 sekunder etter Norge.

Jens Lurås Ofte innleder stafetten for Norge, og deretter følger Ida Marie Hagen, Gyda Westvold Hansen og Jarl Magnus Riiber.

– Hvor stort er det norske favorittstempelet nå, Stuan?

– Større kan det ikke bli. Vi har hele tiden følt oss som favoritter. Jarl vil gjerne ha en luke, men jeg er ikke bekymret om de skulle gå ut sammen heller. Dette kontrollerer vi, svarte Stuan til NTB etter hopprennet.

Roter ikke bort gullet

Når han fikk spørsmål om prosentfeste gullsjansene, lød svaret:

– Er det ikke hundre som er vanlig, da? Roter vi bort den sjansen her, er vi for dårlige, og det gjør vi ikke. Så er akkurat det selvsagt litt cocky å si, men vi har de to verdensmesterne. Vi er de største favorittene på lenge.

De norske løperne kunne knapt vente med å komme i gang med langrennsdelen av konkurransen, ifølge Stuan:

– Ida Marie Hagen har nesten ikke stått stille etter hopprennet, så hun må vi bare holde igjen helt til vekslingen går. Den største utfordringen er at hun ikke skal gå fra Jens i vekslingsfeltet, gliste Stuan.

Etter godt over en times venting før omstarten i hoppbakken, kunne Hagen starte lagkonkurransen for andre gang for Norge søndag. Hagens første forsøk på 88,5 meter ble strøket da rennet måtte starte på nytt, og hennes andre forsøk endte på 87 meter. Det holdt til en foreløpig 3.-plass etter at alle lagene hadde gjennomført ett hopp hver.

Jens Lurås Oftebro fulgte opp med et kjempesvev på 99,5 meter, men grunnet et dårlig nedslag klarte han ikke å hoppe Norge noe oppover på resultatlisten.

Kjempehopp

Det greide imidlertid Jarl Magnus Riiber, som sto for dagens første hopper over 100 meter. Det sendte Norge opp på 2.-plass før de siste hoppene.

– Det er et greit hopp. Det var utfordrende forhold oppi der, konkluderte Riiber overfor NRK og røpte at han blir ankermann for det norske laget.

Gyda Westvold Hansen sendte Norge opp i ledelsen med det soleklart lengste kvinnehoppet på 96,5 meter.

– Jeg var veldig, veldig nervøs, men jeg synes jeg gjorde jobben og er veldig fornøyd, sa Hansen.

Norge har til nå tatt full pott i kombinertøvelsene. Hansen vant kvinnenes kombinertkonkurranse fredag, før Jarl Magnus Riiber gikk til topps i normalbakkerennet lørdag.

Omstart

Rennet ble først startet klokken 10.30, men etter italienske Alessandro Pittin og japanske Akito Watabe falt, valgte juryen å omstarte rennet godt over to timer etter den oppsatte tiden.

Problemene skyldes angivelig snøfallet natt til søndag. Det kom flere centimeter tørr nysnø som la seg oppå et noe fuktig underlag, noe som gjorde at det «lugget» for hopperne i landingen.