Ski-VM: Norges kvinnelag kontrollert videre til lagsprintfinalen

Norges herre- og kvinnelag er begge finaleklare på lagsprinten i ski-VM i Planica.

Særlig de norske herrene viste styrke og kontroll i sin kvalifisering. Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo – sølv- og gullvinner fra den individuelle sprinten – kvalifiserte seg med beste tid.

Golberg åpnet prologen i fristil med bestetid like foran Polen og Frankrike. Klæbo gikk enda raskere og var best i sitt heat. Sammenlagt ble Sverige nummer to og USA nummer tre.

De 15 beste lagene fra hvert kjønn er med i finalen. På kvinnesiden gikk Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng videre med 3.-plass i kvalifiseringen.

– Det så bra ut. Kontrollert og bra. Det er 15 som går videre, så det gjelder ikke å brenne alt kruttet, samtidig som man skal kommer seg videre, sa langrennssjef Espen Bjervig til NRK underveis.

På kvinnesiden frykter han særlig Sveriges lag med Emma Ribom og Jonna Sundling. Svenskene er store favoritter og ble nummer to bak USA i kvalifiseringen.

– Jeg tror vi skal slite fælt med dem senere. De er gode, sa Bjervig.

For menn er Norge klar gullfavoritt. Klæbo vant lagsprinten sammen med Erik Valnes i forrige VM.