18-åring reddet Real Madrid-poeng – uavgjort i intenst rivaloppgjør

Poenget medfører at tabelltoer Real Madrid er sju poeng bak serieleder Barcelona. Sistnevnte kan øke avstanden til hovedstadsklubben i møte med Almeria søndag.

Atlético Madrid er nummer fire på tabellen med 42 poeng. Mellom de to Madrid-klubbene ligger Alexander Sørloths Real Sociedad, som måtte se seg slått 1-0 av nedrykkstruede Valencia. Sørloth spilte hele kampen uten å score i en kamp der et selvmål av Igor Zubeldia ble avgjørende.

I lokaloppgjøret i Madrid så det lenge ut til å bli målløst. Etter drøyt 65 minutter pådro Angel Correo seg rødt kort da han albuet Antonio Rüdiger. Dermed var Atlético redusert til ti mann.

Likevel var det gjestene som skulle gå opp i føringen på Santiago Bernabéu. Midtstopper José Giménez scoret med litt over ti minutter igjen. Unggutten Alvaro Rodriguez fikk derimot tillit det siste kvarteret for de hvitkledde og sørget for utligning med fem minutter igjen.

– I dag reddet han ett poeng for oss. Det var veldig viktig, og jeg håper han fortsetter slik, sa lagkamerat Thibaut Cortouis til DAZN.

I forrige ligakamp mot Osasuna fikk 18-åringen to minutter på banen og bidro med en målgivende pasning.