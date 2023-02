22-åringen står med 27 fulltreffere i Premier League denne sesongen. Lørdagens nettkjenning gjorde at nordmannen passerte Sergio Agüeros tidligere klubbrekord med flest antall scoringer i en PL-sesong.

Haaland kan dermed jakte videre på målrekorden i Premier League. Den er på 34 mål og deles av de to tidligere storscorerne Andy Cole og Alan Shearer.

– Erlings innflytelse har vært utrolig. Vi elsker ham, og han hjelper oss. I dag fant vi ham mer, og da er han en utrolig trussel, sa Manchester City-manager Pep Guardiola til BBC etter kampen.

Seieren over Bournmouth sendte City opp på 55 poeng etter 25 serierunder. Det er to poeng bak serieleder Arsenal, som har en kamp til gode.

Dermed er de blåkledde tilbake på seierssporet etter uavgjort både mot Leipzig i mesterligaen i midtuka og Nottingham Forest forrige helg.

Etter kvarteret spilt sendte den argentinske verdensmesteren Julian Alvarez gjestene i føringen. Et avslutningsforsøk fra Phil Foden ble reddet, og returen fra Haaland traff tverrliggeren. Alvarez fikk derimot en enkel jobb med å prikke ballen i mål fra kloss hold.

Ny målrekord

Haaland hadde kun en scoring på de siste seks kampene i ulike turneringer før oppgjøret mot Bournemouth.

Etter halvtimen spilt var han derimot på rett plass til rett tid. Ett innlegg som traff Foden ble styrt videre til den norske stjernespissen, som bredsidet ballen enkelt i mål.

Jærbuen ble byttet ut etter 71 minutter.

Utnyttet feil

Foden sørget for at City gikk til pause på stillingen 3-0 etter at Bournemouth-spiller Philip Billing vartet opp med en grov pasningsfeil rett utenfor egen 16-meter.

Noen minutter ut i andreomgangen gikk et skuddforsøk fra Alvarez via Chris Mepham og i mål. Jefferson Lermas redusering skapte dermed lite spenning om poengene.

– De scoret målene sine på svakt spill fra oss, og det er skuffende, men lag som det vil tvinge deg til å gjøre feil, forklarte Mepham til BBC etter kampen.

City møter Newcastle i neste ligakamp, men skal først ut i FA-cupkamp mot Bristol City kommende tirsdag. Bournemouth skal bryne seg på Arsenal i neste PL-runde.