Leeds endte tapsrekken – første Premier League-seier på elleve kamper

Sist hvittrøyene tok en trepoenger i ligaen er helt tilbake til 5. november i fjor, da de vant 4-3 over Bournemouth. Siden den tid hadde det blitt seks tap og fire uavgjort på de ti siste PL-kampene.

Det skulle imidlertid snu da de tok imot tabelljumbo Southampton. Junior Firpo scoret det avgjørende målet for vertene etter 77 minutters spill.

Leeds startet lørdagen med bare Southampton bak seg, men klatrer med seieren opp til 17.-plass på Premier League-tabellen, ett poeng foran Everton på nedrykksplass.

– Dette føles veldig bra. Klubben trengte det etter så mange kamper uten seier. Jeg er glad på vegne av alle i klubben, men spesielt spillerne som har jobbet veldig hardt, sa Leeds-trener Javi Gracia til BBC.

– Min feil

Han ble tirsdag presentert som klubbens nye hovedtrener etter at Jesse Marsch fikk sparken tidligere i februar. Tre dager senere ble også Ruben Selles presentert som Southamptons nye trener etter at de tok farvel med Nathan Jones.

– Vi er skuffet. Prestasjonen var ikke som ønsket, og det er min skyld. Jeg bommet med kampplanen i dag. Guttene gjorde sitt beste, og neste gang skal vi gjøre det bedre, sa Selles til Sky Sports.

Mohamed Elyounoussi spilte 80 minutter for Southampton.

West Ham-seier

West Ham klatret også over nedrykksstreken takket være 4-0-seier over Nottingham Forest. Danny Ings scoret de to første målene, før Declan Rice og Michail Antonio økte hver sin gang.

– Det første målet var det viktigste. Etterpå føltes det som vi var oss selv igjen, sa manager David Moyes til BBC.

Everton tapte 0-2 hjemme for Aston Villa. Olie Watkins (straffe) og Emiliano Buendia scoret.

– Vi slapp inn to billige mål. Da hjalp det ikke at vi gjorde mye bra, sa Everton-manager Sean Dyche til BBC.