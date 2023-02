Granerud endte på 11.-plass etter vanskelige forhold: – Det blir en parodi av et hopprenn

Piotr Zyla hoppet seg opp fra 13.-plass til seier med et mektig finalehopp på 105 meter. Den polske tittelforsvareren seiret foran to tyskere. Andreas Wellinger ble slått med 2,6 poeng, Karl Geiger med 4-1.

Granerud fikk 96,5 og 97,5 meter i sine to hopp. Det var ikke nok til å være med i medaljekampen. Han var på 10.-plass etter første omgang, men bare bare 4,7 poeng bak ledende Stefan Kraft. I motsetning til Zyla greide han ikke å slå tilbake i finaleomgangen. Asker-gutten endte 10.2 poeng bak Zyla.

Granerud fikk vanskelige forhold i bakken lørdag.

– Han var blant de som hadde dårligst forhold i førstehoppet, og han hadde betydelig dårligere forhold enn dem konkurrentene i finaleomgangen, sa Clas Brede Bråthen til NTB.

– Det blir en parodi av et hopprenn. Det er synd at det blir sånn i et VM. Jeg er i hvert fall fornøyd med innsatsen min, sa Granerud til NRK.

– Jeg sa i går at hvis jeg skulle bli fornøyd i dag måtte jeg være fornøyd med innsatsen. Jeg synes jeg hoppet ganske bra, sa Granerud.

Johann André Forfang endte på plassen bak Granerud. 27-åringen leverte to hopp på 97,5 meter.

Kristoffer Sundal og Marius Lindvik endte på 21.- og 22.-plass etter en skuffende finaleomgang.