Granerud sekser i VM-kvalifiseringen: – Ikke fornøyd

Granerud leverte et svev på 95,5 meter og endte med det på 6.-plass. Slovenske Anze Lanisek var best i kvalifiseringen med et hopp på 98 meter, mens østerrikske Stefan Kraft fulgte på 2.-plass, en halvmeter bak. Slovenske Timi Zajc ble nummer tre.

– Jeg blir ikke akkurat stresset, men jeg samtidig ikke fornøyd med dagen i dag. Jeg gjorde en endring til dagen i dag som jeg ønsker å finne litt ut av. Det handler om timingen i kjøringen ut mot hoppet, fortalte Granerud før han gjorde en analyse av hoppet sitt etter å ha fått sett det i reprise:

– Det er et ålreit skihopp. Jeg følte at nedslaget mitt var et "trowback" tilbake til de bindingene vi ikke bruker lenger. Det var veldig dypt og jeg håper de som liker klassisk stil setter pris på det nedslaget.

Best i verden

Granerud er i kjempeform og leder verdenscupen sammenlagt med 293 poeng ned til polske Dawid Kubacki på 2.-plass. Granerud har hittil i sesongen 17 pallplasser, hvor av 11 seire, på 26 verdenscuprenn.

Asker-gutten mangler likevel et mesterskapsgull. Han har en 2.-plass fra lagkonkurransen i Oberstdorf 2021 som beste i VM-sammenheng, mens i OL har det bare blitt med en 4.-plass fra lagkonkurransen i Beijing 2022.

Johann André Forfang ble nest beste norske i kvalifiseringen med 20.-plass etter å ha levert et hopp på 94 meter.

– Jeg synes det er en bra trend jeg er inne i. Jeg er ikke avhengig av mye flaks for å henge med i toppen nå. Jeg er fornøyd med det jeg fikk ut av dette her, sa Forfang til NRK.

– Ting kan snu

Kristoffer Eriksen Sundal (32.-plass) og Marius Lindvik (37.) er også videre til VM-rennet etter å ha landet på henholdsvis 92,5 og 94 meter.

– Ting kan snu på en dag. Jeg synes jeg hoppet ganske fornuftig og bra i går, men jeg klarte ikke å fortsette med det i dag, sa Sundal til NRK.

I Oberstdorf-VM for to år siden var det polske Piot Zyla som tok gullet i normalbakkerennet foran tyske Karl Geiger og slovenske Anze Lanisek.

Normalbakkerennet avholdes lørdag klokken 17.00.