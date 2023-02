Krüger sikret sitt første VM-gull på fellesstarten med skibytte i Planica – trippel norsk

Det er Krügers første VM-gull. Han hadde fra før tre pallplasser fra Oberstdorf i 2021 (to sølv og én bronse).

Johannes Høsflot Klæbo sikret sølvet foran Sjur Røthe, som endte på bronseplass. Pål Golberg endte på den sure 4.-plassen.

– Det er helt «outstanding». Det er fantastisk laginnsats i dag og det er het rått skirenn som vi bidrar til å skape den underholdningen, sier landslagstrener Eirik Nossum til NRK.

Her kan du lese alt om ski-VM i Planica

Genistrek

Det var en samlet gruppe på sju løpere som gikk sammen de første 15 kilometerne, før Krüger og Røthe satte inn et ekstra gir etter skibytte. Det skulle vise seg å være en taktisk genistrek.

Det ga gullfavoritt Klæbo og Golberg store problemer, som plutselig var nesten ti sekunder bak duoen, etter bare én knapp kilometer.

– Det var et tøft løp og store avstander. Jeg rotet det til på skibyttet, og det kostet for mye å hente inn Simen og Sjur. Det var briste eller bære, men det holdt ikke, sa Klæbo til NRK.

– Vanskelig å slå uansett

Johannes Høsflot Klæbo ble knust av Simen Hegstad Krüger fellesstarten med skibytte i Planica. Foto: Heiko Junge / NTB

Klæbo klarte likevel med et skikkelig magedrag å gå igjen duoen i tet og dannet en helnorsk tettrio. Nossum avkreftet overfor NRK at det var en planlagt lagtaktikk for å riste av konkurrentene.

– Jeg tror Krüger er så sterk i dag at han ville vært vanskelig å slå uansett, sa NRK-ekspert Therese Johaug om skibyttet, der Klæbo havnet på etterskudd.

– Johannes brukte for lang tid inne i båsen (ved skibyttet). Det kan ha vært skjebnesvangert for ham. Det var et avgjørende punkt i løypa. Det gjorde at Johannes måtte bruke veldig mye krefter etterpå, sa NRKs andre ekspert Fredrik Aukland.

Røthe slapp

Det holdt imidlertid ikke lenge da Krüger og Røthe igjen dro fra lagkompisen, som denne gangen ikke klarte å ta igjen lagkompisene.

På vei ut på den nest siste runden satte Krüger opp farten nok en gang, og da klarte heller ikke Røthe å henge med på 29-åringens marsjfart.

Krüger holdt en jevn og fin fart inn mot mål og sikret med det sitt første VM-gull.