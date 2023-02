Ett år etter Russlands invasjon – her er historiene til seks ukrainske utøvere

Fredag er det ett år siden den russiske krigføringen i Ukraina startet. For ukrainerne er idrettsutøverne viktige ambassadører for landet selv om de har måttet flykte, og flere av dem har levert idrettsprestasjoner å være stolte av det siste året.

Dette er historiene til noen av de ukrainske sportsprofilene som har flyttet utenlands for å søke ly for krigen:

Jaroslava Magutsjikh (friidrett):

Den olympiske bronsevinneren i høyde våknet opp til lyden av bomber ved hjemmet sitt i Øst-Ukraina, og hun gjemte seg i en nabolandsby og i kjellere mens treningen hennes ble avbrutt av luftvernsirener. I starten av mars kjørte Magutsjikh til Serbia sammen med kjæresten sin, og der vant hun gull i innendørs-VM. Senere på året viste hun styrke i VM i Eugene, Oregon og sikret sølv der.

Mykhajlo Romantsjuk (svømming) og Maryna Bekh-Romantsjuk (friidrett):

Rapporter sier at svømmestjernen Romantsjuk og hans kone, lengde- og tresteghopperen Bekh-Romantsjuk, er gjenforent i Magdeburg i Tyskland. Der trener de angivelig til neste års OL i Paris. Bekh-Romantsjuk trente først ulike steder i Europa før hun kunne flytte etter ektemannen. Da hun vant EM-gull i tresteg i München i fjor, uttalte hun at hun hoppet «for landet mitt, for familien min, for partneren min og for treneren min – og dermed for meg selv».

Vladyslav Geraskevitsj (skeleton):

«Det er ikke Putins krig, det er Russlands krig», uttalte skeleton-kjøreren Geraskevitsj og poengterte at han aldri igjen ønsker å konkurrere mot russiske utøvere. Ukraineren skapte overskrifter allerede i Beijing-OL da han holdt opp et ark med påskriften «Ingen krig i Ukraina» under en konkurranse. To uker senere var invasjonen et faktum, og Geraskevitsj har siden gjort sitt for å hjelpe med innsamlingsaksjoner og å levere mat og nødvendig utstyr til hjemlandet. I julen ble han invitert hjem til den tyske akeren Felix Loch og hans familie, men den neste ønsker han å feire hjemme i Kyiv uten krig.

Dmytro Pidrutsjnyj (skiskyting):

Pidrutsjnyj sto av resten av skiskyttersesongen umiddelbart etter invasjonen og ble hjemme i Ukraina for å kjempe mot russerne sammen med hæren. Nå er han tilbake i verdenscupsirkuset, og i VM i Oberhof nylig fikk han blant annet med seg en 5.-plass (sprint) og en 8.-plass (jaktstart). Pidrutsjnyj beskrev de gode resultatene som «viktig for meg, for landet vårt og for folket vårt under krigen». Verdensmesteren fra 2019 sier også at han tenker på krigen hver dag, og at han har mistet venner som kjempet i frontlinjen. «Krigen er ikke over, og jeg synes det ville vært en stor feil å slippe russerne tilbake i sporten», mener skiskytteren.

Sergij Stakhovskij (tennis):

Tennisspilleren som ble kjent for å slå Roger Federer i Wimbledon i 2013, la opp da han ble slått ut av Australian Open i januar i fjor. Da Russerne invaderte Ukraina, brakte han familien sin i sikkerhet i Ungarn før han selv sluttet seg til den ukrainske hæren. Stakhovskij sier at han er villig til å gjøre alt som kreves, og han er sterkt uenig i tennisforbundene ATP og WTAs beslutning om å la russere og belarusere spille under nøytralt flagg. «Å utestenge russiske utøvere er ikke rettet mot utøverne, men mot systemet».