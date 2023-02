Antony ble helten for United – sendte Barcelona ut av europaligaen

Barcelona tok ledelsen i 1. omgang etter et straffemål fra Robert Lewandowski, mens Fred satte utligningen på et flott skudd tre minutter etter hvilen. Innbytter Antony ble matchvinner 17 minutter før slutt da han avsluttet et vanvittig United-trykk mot Barcelona-målet.

Dermed er det United som tar steget videre til åttedelsfinalen i turneringen. Motstanderen blir klar under trekningen fredag formiddag.

Etter 2-2 på Camp Nou var det knyttet mye spenning til torsdagens oppgjør i Manchester.

United-kaptein Bruno Fernandes var ikke langt unna scoring tidlig i 1. omgang da han kom alene med Marc-André ter Stegen fra skrått hold.

– Fansen har vært med oss i de tøffeste øyeblikkene. Denne sesongen har vi vært veldig gode siden de har vært bak oss hele veien. Old Trafford var fantastisk og det er slik vi fikk resultatet, sa Fernandes til BT Sport.

Straffescoring

Marcus Rashford ropte på straffe da han gikk over ende inne i feltet, men dommer Clément Turpin valgte å ikke blåse fordi han mente at det ikke var kontakt mellom Sergio Busquets og Rashford.

Etter snaut 20 minutter spill var Fernandes klønete og dro Alejandro Balde over ende inne i feltet. Det hjalp lite at David de Gea fikk fingrene på Robert Lewandowskis straffe, for ballen endte i nettet til 1-0.

Etter en jevnspilt 1. omgang tok Erik ten Hags menn mer og mer over etter hvilen. Man så lite til Rashford i 1. omgang, som ble liggende uvirksom ute på kanten.

Brasiliansk matchvinner

Den engelske landslagsspissen våknet mer og mer utover i 2. omgang i en mer sentral posisjon som satte Barcelona-forsvaret under et større press.

United fikk en kjempestart på annen omgang da Fred utlignet bare to minutter etter sidebytte.

– Det var veldig godt å høre navnet mitt på tribunen og vi spilte en bra kamp, sa Fred til BT Sport.

Antony banket inn 2-1-målet til for jubel for hjemmepublikummet og Sir Alex Ferguson på ærestribunen. Antony kom inn etter sidebytte da han erstattet Wout Weghorst.

På overtid reddet United-stopper Raphaël Varane baklengsmål da han sto i veien for ballen på streken.