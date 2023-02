Bodø/Glimt ute av conferenceligaen: – Blytungt

Etter 0-0 på Aspmyra hadde begge lag alt å spille for i returkampen i Polen i jakten på åttedelsfinale. Der var Glimt best i store deler av kampen, men etter en times spill satte lagkaptein Mikael Ishak ballen i mål for hjemmelaget. Svensken kom seg fri inne i feltet og satte ballen i mål bak Julian Faye Lund.

Det holdt til seier og avansement for Kristoffer Veldes lag. Den tidligere Haugesund-spilleren satt hele kampen på benken for vertene torsdag.

Glimt presset på for utligning, men det ville seg ikke for de gulkledde i Polen. Hugo Vetlesen hadde Glimts kanskje største mulighet like før baklengsmålet. Bærum-gutten kom helt fri i feltet, men banket ballen over målet fra fem meters avstand.

– Det er blytungt. Jeg henger meg kanskje opp i den sjansen jeg har rett før de scorer, der. Vi må sette de for å gå videre, og det gjør vi ikke. Da blir det tøft, sa Vetlesen til Viaplay.

– Over to kamper er det fortjent. De er mer solid enn oss, fortsatte Vetlesen.

Kvartfinale sist

Glimt er i motsetning til Poznan ikke i sesong, noe som kan ha spilt inn i oppgjøret.

Tapet betyr også at Norge ikke får to plasser i mesterligakvalifiseringen i 2024, ifølge TV 2. Hadde Glimt vunnet eller greid uavgjort etter 120 minutter, hadde de fått nok poeng til å avansere på listen over de beste nasjonene på Uefa-listen. Norge er på 16.-plass.

I fjor kom Glimt seg til en sensasjonell kvartfinale. Der ble det exit for turneringsvinner Roma. I år blir det ikke åttedelsfinale for nordlendingene.

Glimt kom inn i årets conferenceliga etter å ha blitt nummer tre i europaligapuljen bak Arsenal og PSV Eindhoven.

Etter en jevn åpning kom Glimt seg til noen gode muligheter etter rundt 20 minutter. De greide likevel ikke å sette Poznan-keeper Filip Bednarek på det største prøvene, og de var også upresise foran mål.

Avgjørelse

Etter at Glimt forspilte flere sjanser var det hjemmelaget som kunne juble for nettkjenning etter en times spill. Polakkene rullet fint opp på høyresiden, og etter hvert slo Joel Pereira et lavt innlegg inn i feltet. Ballen gikk rett på foten til Ishak, som avsluttet under Faye Lund og i nettet.

Etter baklengsmålet greide ikke Glimt å sette vertene på et stort nok press. Hjemmelaget skapte selv flere sjanser etter ledermålet og kunne til slutt juble for avansement. Motstanderen i åttedelsfinalen blir klar under trekningen fredag.

Det neste for Glimt er en treningskamp mot forrige sesongs seriemester Molde. Årets eliteseriesesong starter 10. april. Glimt møter Sarpsborg 08 på bortebane i første kamp.