Strøm tok VM-bronse i Planica: – Hadde ikke trodd det

Strøm fikk opp 100 meter og ledet med 4,7 poeng foran Althaus som hadde 98,5 meter. I finalen landet den tyske hopperen på 97 meter og fikk 249,2 poeng.

Alene igjen på toppen satt Strøm, men hun landet på 95 meter og fikk langt dårligere stilkarakterer og endte på bronseplassen, slått med 3,1 poeng.

Verdenscupleder Eva Pinkelnig fra Østerrike var nummer tre med 96,5 meter. I finalen landet hun på 100 meter. Hun var 2,2 poeng bak Althaus og tok sølvet.

– Jeg hadde ikke trodd dette foran sesongen, men nå tenker mest på hoppingen. Det var ikke så ille, men jeg var veldig sen. Absolutt hyggelig med medalje. Jeg forsøkte egentlig bare å tenke på andre ting og puste med magen på toppen. Det var greit, men ikke bra nok, sa Strøm tappert til NRK.

Vært blant de beste

– Anna har vært blant de tre beste gjennom hele sesongen. Det er litt tungt når vi ser at hun ikke får samme uttelling i finalen. Vi må glede oss stort over at vi har tatt medaljene i alle mesterskap siden 2003. Jeg er glad for at Anna tok bronsemedaljen, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Hun var veldig skuffet. Hun sa til meg at hun var fryktelig sen, sa Lundby til NRK om lagvenninnens sistehopp.

Thea Minyan Bjørseth var nummer fem etter 1. omgang med 95 meter og slo til med 97,5 meter i finalen. Hun fikk 3 x 18 i stil i sistehoppet sitt, men klarte ikke avansere.

Lundby fornøyd

Maren Lundby, verdensmesteren fra 2019 og tittelforsvareren fra storbakken i 2021, var først ut av de norske. Hun landet på 94,5 meter i 1. omgang. Hun slo av en halvmeter i finalen og endte som nummer syv.

– Det er egentlig bare kult at jeg er her. Jeg leverer min klart beste prestasjon i sesongen her i VM. Alt i alt er jeg fornøyd, men det er ting som fint kan bli bedre, sa Lundby.

Eirin Maria Kvandal landet på 93 meter i 1. omgang og var nummer 16. Hun fikk opp bare 89 meter og falt tilbake fem plasseringer. Hun var litt for sen på hoppkanten i begge sine hopp.