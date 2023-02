Klæbo med hattrick i VM-sprint: Parkerte motstanderne fullstendig

Dermed ble det full norsk jubel noen minutter etter at svenskene hadde feiret firedobbelt seier i kvinneklassen.

Det var Klæbos femte strake mesterskapsgull på sprinten. Han vant også i OL i 2018, VM i 2019, VM i 2021 og OL i 2022.

Trønderen var storfavoritt i torsdagens VM-sprint i klassisk stil. Lagkamerat Erik Valnes var den største utfordreren på papiret. Valnes gikk over ende i semifinalen og røk dermed ut.

Golberg-sølv

I finalen var Klæbo raskest i et heat med Pål Golberg, Jules Chappaz, Calle Halfvarsson, Michal Novak og Lucas Chanavat. Han parkerte konkurrentene et stykke før mål.

– Det var morsomt å konkurrere her, det var morsomme og krevende løyper. Det er lenge siden vi har sett så mange som faller i løpet av en sprintdag. Men jeg hadde det gøy, og det var fantastisk å ha så gode bein i finalen, sa Klæbo til VM-arrangøren.

Golberg vant så vidt spurtduellen mot franskmannen Chappaz om sølvet.

Nye sjanser

Gullet er Klæbos sjuende i VM-sammenheng. Han har Petter Northug (13) og Bjørn Dæhlie (ni) foran seg på den statistikken. Det var Norges 160. gullmedalje i ski-VM i nordiske grener gjennom tidene.

Sammen med Marit Bjørgen er Klæbo eneste løper med tre VM-gull på rad i sprint.

Klæbo har en lang rekke seiersmuligheter videre i VM. Fredag venter tremila med skibytte. To dager senere er det sprintstafett. Her er Klæbo soleklar på laget. Golberg la inn en god søknad om å ta den andre plassen. Valnes er også et alternativ.