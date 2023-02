Valnes kom i mål sekundet foran Klæbo i mål. Klæbo er favoritt til å ta gullet i øvelsen.

– Han ser ut til å være i sin ypperste form, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Pål Golberg gikk også raskt i prologen og er på plassen bak Klæbo igjen.

Både Federico Pellegrino og Richard Jouve plasserte seg et stykke bak den ledende nordmannen i mål. De to andre norske løperne, Håvard Solås Taugbøl og Even Northug, gikk også videre til utslagsrundene.

Norge stiller med fem løpere siden regjerende mester Klæbo har friplass på distansen. 26-åringen vant også VM-sprinten i 2019 og tok gull på distansen i fjorårets OL.

Utslagsrundene begynner 14.30.

