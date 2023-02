Javi Gracia ny Leeds-trener

Det bekrefter klubben på sitt nettsted. Gracia har signert en det klubben beskriver som en «fleksibel kontrakt». Den er avhengig av at han får arbeidstillatelse.

Spanjolen får en tøff jobb foran seg med å hjelpe klubben overleve i den engelske toppdivisjonen. Leeds er for øyeblikket nest sist i Premier League. Neste motstander er tabelljumbo Southampton.

Tidligere denne måneden så klubben seg nødt til å kvitte seg med manager Jesse Marsch etter flere svake resultater. Amerikaneren fikk en snaut år i klubben etter at han tok over for Marcelo Bielsa i fjor.

U21-trener Michael Skubala har ledet laget den siste tiden. Gracia skal etter planen overta tømmene allerede til helgens bunnoppgjør.

Gracia ble ansatt i Watford i januar 2018 og berget klubben fra nedrykk. Sesongen etter førte han laget til 11.-plass, klubbens beste Premier League-plassering noensinne, men han fikk sparken tidlig den påfølgende sesongen.

Siden har han vært trener i Valencia, før han etterfulgte Xavi i den qatarske klubben Al Sadd.