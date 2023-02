Granerud er den store mesterskapsfavoritten i Slovenia. Han har dominert sesongen hittil. Granerud ble disket i Ruka i november etter bruk av en «ureglementær hoppdress».

Norske utøvere topper listen med rundt 40 diskvalifiseringer det siste tiåret, ifølge NRK.

– De som jobber med hoppdressene for oss, har vært hjemme i to uker. Dette for virkelig å sørge for at vi har ting på plass. De har lagt ned en stor innsats som gjør at vi stiller med utstyr som er maksimalt tilpasset, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

En disk i et VM vil svi mye hardere enn om det hender i et av svært mange verdenscuprenn.

– Ja, absolutt, sier Stöckl og ser ut til å grøsse bare av tanken.

De to første individuelle hoppkonkurransene i VM avvikles i normalbakken torsdag (kvinner) og lørdag (menn). Lørdag venter også jentenes lagkonkurranse.