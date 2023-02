Rashford-dobbel da Manchester United vant 3-0 over Leicester City

Bortelaget har slitt i årets PL-sesong, men har funnet gode takter etter nyåret.

Leicester reiste til Old Trafford etter et kjemperesultat hjemme mot Tottenham forrige helg og åpnet på forrykende vis på Old Trafford.

Gjestene var flere ganger nære ved å innta ledelsen, men takket være akrobatiske redninger fra David de Gea ble Harvey Barnes og Kelechi Iheanacho nektet mål.

Halvveis inn i den første omgangen var det imidlertid vertene som satte inn 1-0-målet.

Marcus Rashford har blitt en dødelig brikke i Uniteds ellever denne sesongen. Bruno Fernandes serverte en lekker utsidepasning til Rashford, som alene mot Danny Ward sendte hjemmelaget i ledelsen.

Etter hvilen fikk ikke bortelaget til mye framover i banen, mens hjemmelaget ikke ventet med å angripe. Både Lisandro Martínez og Rashford kunne stått for mål i åpningsminuttene av omgangen.

Rashford fant til slutt nettmaskene for andre gang for dagen. Briten satte ballen inn i mål etter en målgivende fra Fred. Målet ble først avblåst for offside, før det fikk stå etter en VAR-sjekk.

Kort tid etter Rashfords scoring var det innbytteren Jadon Sanchos tur til å sette ballen i mål etter et lekkert angrep. Bruno Fernandes noterte seg sin andre assist i kampen.