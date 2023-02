Thingnes Bø hyllet etter super-VM: «Boeberhof»

Arrangørkomiteen i Oberhof hadde nemlig med seg en stor plakett med påskriften «Boeberhof» på pressekonferansen etter fellesstarten som endte med bronse for stryningen.

Dermed endte han opp med medalje i alle konkurranser. Han tok tre individuelle gull og to stafettgull. Det ble sølv på herrestafetten lørdag.

Herjingen hans har tydelig fått arrangørkomiteen til å tenke i morsomme baner.

Han fikk beskjed om at han kunne ta plaketten med seg hjem, men selv var han klar på at han ville at den skulle være i Oberhof.

– Kan vi ha den i sentrum? Gi meg nummeret til borgermesteren så setter vi det der, sa han.

Stryningen oppsummerte selv mesterskapet slik:

– Hvordan skal jeg oppsummere? Jeg knuser til meg tre VM-gull individuelt med en bronse på slutten her. Det var også gode stafetter lagmessig for Norge ellers. Så ender det med sju medaljer og det er så bra her i Oberhof med tanke på de forholdene vi har hatt, sa Thingnes Bø i pressesonen etter rennet.