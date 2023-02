Tandrevold slo tilbake med VM-sølv: – Veldig glad og lettet

Svenske Hanna Öberg vant med 4,8 sekunder ned til Tandrevold. Den franske verdenscuplederen Julia Simon tok bronsen. Tandrevold parkerte Simon på sisterunden.

26-åringen skjøt én bom på sin andre serie og havnet bak i medaljekampen, men med fullt hus på sine to siste ståskytinger tok Bærum-jenta seg tilbake i gullkampen.

Etter siste skyting gikk hun ut 4,8 sekunder etter Öberg, men ble tatt igjen av Simon. Mot slutten tok 26-åringen seg forbi den franske skiskytteren og gikk dermed inn til sølv.

Lørdag hadde Tandrevold en fryktelig dag på standplass og måtte ut i tre strafferunder på stafetten.

– Jeg er veldig glad og lettet. I tillegg er jeg veldig takknemlig for alle som har vært med på denne snuoperasjonen, sa hun i pressesonen.

Hun fikk også ros av skiskytterkonge og nåværende TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Hun kommer til å sove godt i natt, for hun har hatt mange netter der hun har grublet mye, tror jeg. Det hadde vært spennende å høre hva hun har gjort, for noe har hun gjort, sa Bjørndalen til NTB.

Snuoperasjon

Snuoperasjonen startet med en samtale med trenerne Patrick Oberegger og Sverre Huber Kaas lørdag kveld. Der ble de enige om å nullstille.

– Jeg vet at det har gått ut over trenerne og samboeren siden jeg ikke helt har fått det helt til. I dag ønsker jeg å dele oppturen med dem, sa Tandrevold.

Trener Oberegger fortalte at Tandrevold sendte ham en melding søndag morgen, der hun takket for støtten.

– De (Kaas og Oberegger) er trenerne mine, men også veldig nære. Jeg vil bare at de skal vite at jeg setter stor pris på at de støtter meg og alltid heier på meg, sa Bærum-jenta.

Slo tilbake

Tandrevold endte mesterskapet med VM-sølv på fellesstarten, samt gull på blandet stafett.

Karoline Knotten skjøt i likhet med Tandrevold én bom på liggende og tok 6.-plassen.

– Det var gøy. Jeg tenkte at det kom til å bli jevnt og visste ikke hvor jeg lå hen på resultatlista. Det var så høy lyd fra publikum. Jeg visste bare at jeg kjempet om topp seks, sa Knotten til NRK.

– Tomt, rett og slett

Marte Olsbu Røiseland skjøt tre bom og endte på 17.-plass. Dermed ble det med to gull og en bronse i mesterskapet.

– Det var litt tomt, rett og slett. Det var noe jeg kunne forutsett. Jeg gikk sju løp før VM og nå har jeg gått seks bare på litt over en uke. Nå var det stopp, sa Froland-jenta.

– Har du kjent på at det har blitt mye?

– Selvfølgelig. Med det jeg har fått gjort i høst er det tøft, og nå kjenner jeg at det skal bli godt å komme hjem, sa hun til NTB.

Juni Arnekleiv hadde heller ikke dagen på standplass og endte med fem bom. Dermed ble det kun 28.-plass.

Fellesstarten var det siste rennet under skiskytter-VM i Oberhof. Det neste på programmet for skiskyttereliten er verdenscuprenn i tsjekkiske Nove Mesto. Det er også der neste års VM avholdes.