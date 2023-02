Foran finaleomgangen deler Braathen 2.-plassen med den greske overraskelsen AJ Ginnis. På topp er Manuel Feller fra Østerrike.

Det var ingen selvfølge at Braathen stilte til start i søndagens avslutningsrenn i Courchevel. 31. januar måtte han gjennom et inngrep for en akutt blindtarmsbetennelse.

Hokksund-gutten mistet nesten hele VM, deriblant en medaljesjanse i storslalåm, men i slalåm var han tilbake som om ingenting hadde skjedd. Selv var han litt selvkritisk etter omgangen.

– Jeg vet ikke om operasjonen kom litt til meg på bunnen her. Der tapte jeg litt tid, men utenom det var det greit, sa Braathen til NTB.

– Hvordan kan du være tilbake på topp bare 19 dager etter en blindtarmoperasjon?

– Det er å stole på den jobben man har gjort langsiktig i stedet for det kortsiktige. Jeg har stått endeløse mengder på ski før og i sesongen. Det er bare å stole på det. Så brukte jeg alle timene i sykesengen på å analysere videoer av det man har kjørt. Jeg har gjort alt jeg kan utenom å kjøre på ski, forklarte Braathen.

Showet

22-åringen mistet alpin-VM i Cortina i 2021 på grunn av en kneskade. Nå kan han bli mester på første forsøk.

Braathen var 44/100 sekund foran Feller midtveis i løypa, som var satt av den norske treneren Ola Masdal. I sluttfasen forsvant ledelsen, men han framsto glad og showet litt i målområdet etterpå.

Feller hadde et uhell og slo hoften på oppvarmingen, men det syntes ikke å hemme ham.

Kristoffersen-bom

Sebastian Foss Solevåg er regjerende mester og var også foran Feller midtveis. Han kjørte ned til den femte beste tiden og er bakpå med 35 hundredeler.

Henrik Kristoffersen fikk en trøblete omgang. Han tapte mye oppe og var i mål 91 hundredeler bak teten. Det holder til en 16.-plass.

– Jeg har ikke helt selvtilliten i det første henget og får ikke med meg farten ut på flata. Det gikk greit i bånn, men da hadde jeg jo tapt for mye tid. Det var jeg som ikke gjør en god nok jobb, sa Kristoffersen til NTB.

Alexander Steen Olsen holdt godt følge med Feller tidlig i løpet. Unggutten fikk en stor feil midtveis og tapte ytterligere i målhenget. Til var han 0,82 sekunder bak og er nummer 13.

Timon Haugan var sist ut av de norske og har 1,02 sekunder opp til lederen.