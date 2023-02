Hovland langt bak teten i Los Angeles

Hovland lå på delt 29.-plass etter andre runde. På den tredje runden lørdag håpet han på å kunne se oppover på resultatlistene. Noe han også klarte, men ikke med den veldig store forbedringen.

Han slo par på de første fire hullene. Deretter fulgte en bogey på hull fem. Tre hull senere vartet han opp med dagens første birdie, og lå dermed på par etter halvspilt runde.

På hull 13 kom dagens andre birdie, før han gikk på nok en bogey, to hull senere. Ekeberg-gutten fikk imidlertid spilt seg noen plasser opp på resultatlisten etter han satte rundens tredje birdie på hull 17.

Etter ferdigspilt runde endte Hovland totalt på tre slag under par, på en delt 26.-plass. Også legendariske Tiger Woods er blant spillerne som deler 26.-plassen.

Spanske Jon Rahm topper listen etter tredje runde og ligger 15 slag under par, mens amerikanske Max Homa ligger 13 slag under par på andreplass. Tredjeplassen innehas av amerikanske Keith Mitchell, 11 slag under par.