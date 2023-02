Ingrid Landmark Tandrevolds stående serie ble en svikt med fire bom. Det endte i tre strafferunder.

– Det var ikke bare jeg som bommet på min etappe. Det var tøffe forhold og jeg taklet det ikke så bra. Det blir vanskelig for meg, men jeg får trøste meg med at det var vanskelig for mange andre der ute også, sa en nedbrutt Tandrevold i pressesonen.

– Jeg gikk alt på sisterunden for at de fortsatt skulle ha muligheten, la hun til.

Bærum-løperen synes det er spesielt tungt å ta turen gjennom pressesonen etter en slik prestasjon.

– Det å gå gjennom pressesonen og bli fortalt hvor dårlig man gjør det hver gang, gjør det litt vanskeligere å få det til neste gang, sa en nedbrutt Tandrevold.

Ida Lien sto også for en strafferunde. Karoline Knotten og Marte Olsbu Røiseland leverte begge hver sin solide etappe.

Italiensk seier

De italienske stafettjentene vant stafetten med 24.7 sekunder ned til Tyskland. Sverige tok bronsen 55 sekunder bak.

Røiseland gikk i mål til 6.-plass med to minutter og 20 sekunder opp til Italia.

Norge vekslet bare fem sekunder bak Sverige i front etter Knottens åpningsetappe.

Derifra og ut ble Norge hengende mer og mer bakpå.

Skjelven på standplass

Etter Tandrevolds veksling med Ida Lien var Norge langt bak.

På tredjeetappen måtte Lien også ut i en strafferunde. Dermed var de norske stafettjentene ett minutt og 51 sekunder bak Italia i tet før Røiselands ankeretappe.

– Når jeg skal begynne med ekstraskuddene har jeg så skjelven. Jeg sto og ristet og prøvde og prøvde, men fikk den ikke ned. Da ble det en strafferunden og tiden gikk, sa Lien til NRK.

Røiseland maktet ikke å hjelpe Norge til medalje. Norge brukte 13 ekstraskudd totalt og måtte ut i fire strafferunder

En time før stafetten ble Ragnhild Femsteinevik erstattet av Ida Lien. Førstnevnte følte seg ikke i form. VM avsluttes med fellesstart søndag.

Der skal Røiseland, Tandrevold, Knotten og Juni Arnekleiv gå.