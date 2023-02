Det ble en spennende lørdag da Norge startet skjevt og befant seg i jagende posisjon etter en svak start ved standplass. Norge måtte se seg slått av et sterkt fransk stafettlag. Norge gikk inn til 2.-plass mens Sverige gikk inn til 3.-plassen.

Det norske laget brukte 14 ekstraskudd og måtte to ganger i strafferunden. Frankrike brukte ni ekstraskudd og måtte en gang i strafferunden. Sverige tok bronsen.

De var Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø, Sturla Holm Lægreid og VM-kongen Johannes Thingnes Bø som stilte til start for Norge.

– Tøff, tøff førsteetappe

Det ble ikke den åpningen Norge ønsket da Vetle Sjåstad Christiansen gikk ut på den første etappen. 30-åringen fikk det vanskelig da han måtte ta seg god tid og benytte seg av fem ekstraskudd i løpet av de to skytingene. Frankrike og Tsjekkia sikret dermed en god luke til Norge.

Christiansen sendte ut Tarjei Bø minuttet bak de franske løpslederne.

– Det var en tøff, tøff første etappe. Jeg prøvde virkelig å sørge for at det var større sjanse for å treffe enn å bomme, for det var veldig vanskelig når vinden først dro til der, og det klarte jeg for så vidt. Det røyk på mye tid, fryktelig mye tid, men jeg unngikk strafferunden så helt greit, sa Christiansen etter sin etappe.

Bø sikret fullt hus i sin første skyting fullt hus, men det ville seg ikke på den stående delen. Med sterke vindkast fra siden var Bø tvunget til å ta tiden og måtte ta seg til takke med en strafferunde. Norge hadde dermed en lukke på 1.26 minutter opp til Frankrike, men kunne sende ut Sturla Holm Lægreid 1.09,9 minutter opp til 1.-plassen.

– Det er litt sånn halvveis smil på hele gjengen her. Vi setter nok pris på disse medaljene når vi får det litt på avstand. Det er klart vi var favoritter og vi hadde lyst til å klare det. Vi føler at vi burde klare det og, sa Bø til NRK.

En sterk avslutning

Lægreid åpnet sterkt på liggende skyting og sikret fullt hus. Det ble fremdeles en minutts luke opp til Frankrike da Emilien Jacquelin var stødig på standplass. På den stående skytingen var Jacquelin tvunget ut på en strafferunde, dessverre måtte Lægreid også ut på en ekstrarunde.

Ankermannen Johannes Thingnes Bø ble sendt ut med et gap på 49,5 sekunder til den tsjekkiske løpslederen. Takket være gode ferdigheter i skisporet gikk Thingnes Bø ut som nummer to etter hans første skyting med 52 sekunder opp til Fillon Maillet, men differansen ble kortet ned til 37,7 sekunder. Rask og effektiv ved standplass endret ikke situasjonen for Norge. Frankrike var for sterke lørdag og Norge og Thingnes Bø endte med sølv.

– Jeg prøver å ta igjen hele veien, en går jo for gull. Synd at vi bommet litt både jeg og svensken, sa Thinges Bø til NRK etter rennet.

Med det ble det ikke et sjette strake gull for Johannes Thingnes Bø, men en 30. VM-medalje.