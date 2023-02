Qatarsk banksjef har lagt inn bud på Manchester United

Det kommer fram av en uttalelse fra sjeiken selv, som Financial Times har delt.

«Målet er å gjøre slik at klubben kommer tilbake til gamle høyder både på og utenfor banen og vi vil – først og fremst – sørge for at fansen er hjertet til Manchester United igjen», heter det i uttalelsen, gjengitt av Financial Times.

Al-Thani er sønn av Qatars tidligere statsminister Hamad bin Jassim al-Thani og leder i Qatar Islamic Bank (QIB), der statlige investeringsselskapet Qatar Investment Authority (QIA) er største aksjonær med rundt 17 prosent eierskap, ifølge Forbes. Han er også broren til emiren av Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.

Budet er for 100 prosent av eierskapet i klubben. Overtakelsen vil være finansiert av sjeik Jassims private midler, hevder konsortiet.

Fredag kveld meldte også flere medier, blant dem Sky Sports og The Athletic at Sir Jim Ratcliff og kjemikalieselskapet Ineos, der Ratcliff er hovedaksjonær og administrerende direktør, har formalisert interessen og lagt inn et bud.

De nåværende eierne, Glazer-familien, kjøpte den kjente fotballklubben tilbake i 2005. De skal da ha betalt rundt 790 millioner pund, om lag 9,7 milliarder norske kroner.

Siden oppkjøpet i 2005 har kritikken og sinnet fra United-fansen mot de amerikanske eierne stadig vokst. 18 år etter kjøpet har familien åpnet for å selge klubben.

Fredag klokken 23:00 gikk ut fristen for å melde seg som budgiver på Manchester United.

Dagbladet omtalte saken først i Norge.