Bekreftet: Qatar har lagt inn bud på Manchester United

Det kommer fram av en uttalelse fra sjeiken selv, som Financial Times har delt.

«Målet er å gjøre slik at klubben kommer tilbake til gamle høyder både på og utenfor banen og vi vil – først og fremst – sørge for at fansen er hjertet til Manchester United igjen», heter det i uttalelsen, gjengitt av Financial Times.

Al-Thani er sønn av Qatars tidligere statsminister Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani. Han er også broren til emiren av Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.

Budet skal ifølge Financial Times gjelde for 100 prosent av eierskapet i klubben.

De nåværende eierne, Glazer-familien, kjøpte den kjente fotballklubben tilbake i 2005. De skal da ha betalt rundt 790 millioner pund, om lag 9,7 milliarder norske kroner.

Siden oppkjøpet i 2005 har kritikken og sinnet fra United-fansen mot de amerikanske eierne stadig vokst. 18 år etter kjøpet har familien valgt å åpne for å selge klubben.

Fredag klokken 23:00 går ut fristen for å melde seg som budgiver på Manchester United.

Dagbladet omtalte saken først i Norge.