Torsdagens kamp mellom Barcelona og Manchester United var en spennende affære da de to fotballgigantene spilte 2-2 i den katalanske hovedstaden.

Nå bekrefter Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i en pressemelding at antallet mennesker på stadion er det høyeste i turneringens historie. Det var til sammen 90.255 mennesker som tok turen for å se kampen.

Barcelona har også tilskuerrekorden i mesterligaen. Den rekorden ble satt tilbake i 1994/95-sesongen i kvartfinalen mot Paris Saint-Germain. Da var det 115.500 mennesker som møtte opp på stadion.

Barcelona er også innehavere for flest tilskuere for en fotballkamp for kvinner på klubb- og landslagsnivå. Den rekorden kom i mesterligamøtet mellom Barcelonas mot Wolfsburg i fjor. Det var i alt 91.648 mennesker på stadion den dagen.