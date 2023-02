IOC har åpnet for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års Paris-OL på særlige vilkår, deriblant at det må skje under nøytralt flagg. Det er imidlertid ikke tatt noen endelig beslutning i saken.

– Hykleriet til IOC-presidenten (Thomas Bach) og komiteen er rett og slett patetisk, sier Kuleba til avisen Funke Mediengruppe.

– Et land som begår aggresjon – som har blitt fordømt av det store flertallet i FNs hovedforsamling – må miste retten til å konkurrere ved De olympiske leker. Dette gjelder også alle dets idrettsutøvere, legger han til.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i et intervju med AP tirsdag. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB Foto: NTB

Russiske og belarusiske idrettsutøvere har vært utestengt fra de fleste store sportsbegivenheter siden starten på Russlands invasjon i Ukraina.

Ukraina har truet med å boikotte Paris-lekene dersom russere og belarusere får være med. Kuleba gjentar at dette er en mulighet.

– Det er en av flere alternativer. Hvis russiske og belarusiske idrettsutøvere skulle komme til Paris i stedet for ukrainske idrettsutøvere, vil det være i strid med alle moralske, sportslige og politiske standarder, sier han.

– De fleste av de russiske idrettsutøverne som har vunnet medaljer ved de foregående olympiske lekene representerer den russiske hæren, legger utenriksministeren til.

IOC-president Bach har i brevs form gitt Ukraina beskjed om at en boikott av De olympiske leker er i strid med «det grunnleggende i den olympiske bevegelsen og prinsippene vi står for».

Han hevder det vil være et brudd på det olympiske charteret.

EU-parlamentet gikk fredag kraftig ut mot Den internasjonale olympiske komité i en resolusjon. Der omtales IOCs håndtering av Russland-spørsmålet som pinlig.