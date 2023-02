Hauger jakter Formel 2-tittelen: – Ikke noe annet som er i hodet

– Selvfølgelig er målet å fighte for seieren og fighte for tittelen. Jeg går inn i andre sesong med litt mer erfaring og mer kunnskap, sa Hauger til NTB på et pressemøte mandag.

Aurskoggutten står foran sin andre sesong i Formel 2 og har bare ett mål i sikte: å vinne tittelen.

– Det er ikke noe annet som er i hodet. Så vi må bare jobbe der og holde fokus på det. Det kan vi kontrollere selvfølgelig. Men det blir spennende å se på testen for å få et overblikk av hvordan ting føles, sa Hauger.

19-åringen kuttet bånd med Prema etter den ustabile debutsesongen og er klar for å gyve løs på en ny sesong med MP Motorsport.

– Jeg går inn i et nytt team også, men det føles på en måte riktig. Så det blir spennende å se mot første runden, hvordan alt er og hvordan det faktisk blir. Å få en god start på sesongen, tror jeg blir viktig, konstatert Hauger.

Drømmer om Formel 1

Til tross for en skuffende fjorårssesong stakk likevel nordmannen av med to seirer. Under sprintløpet i Monaco ble han blant annet den første nordmannen til å vinne et billøp i fyrstedømmet.

– Hvordan ser du på mulighetene for å komme deg til Formel 1 de neste sesongene?

– Det kommer an på mulighetene for åpne seter og så videre. Jeg har ikke tenkt altfor mye på det. Jeg har fokus på sesongen nå, så jeg har ikke brukt så mye tid på det. Men selvfølgelig kan det være muligheter. Man må i hvert fall prøve å gjøre alt man kan for at det skal bli en mulighet, svarte Hauger og fortsatte:

– Det gjelder jo å komme så langt opp på lista i år. Jeg må bare holde fokus der nå, og så ser man når den tid kommer.

Én plan

Det er mange førere som har valgt å ta turen innom Formel E og IndyCar på vei mot den gjeveste klassen. Den veien frister ikke for Hauger – i hvert fall ikke enn så lenge.

– Det er en mulighet hvis man må andre veier. Men jeg sitter ikke med noen planer om det i det hele tatt. Jeg har bare en plan for øye, sa Hauger.

Formel 2-sesongen starter 2. mars i Bahrain. Etter det følger det 14 Formel 2-runder som forhåpentligvis skal sikre Hauger en plass i det gjeveste selskapet.