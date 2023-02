Nyheten ble kjent da Braathen torsdag kveld møtte norsk og internasjonal presse på utøverhotellet i Courchevel. Slalåmrennet kjøres søndag.

– Det har vært turbulente uker. Etter operasjonen dro jeg tilbake til Norge. Jeg tro til Kvitfjell og satte sammen et lag av barndomstrenerne, foreldrene mine og servicemannen. Vi har tatt det steg for steg der. Mandag hadde vi en test og fant ut at jeg var bra nok til å reise ned hit, men beslutningen om rennet måtte tas her i dag. Jeg debuterer i VM søndag, sa han.

Han har helt siden inngrepet 31. januar hatt et håp om å rekke avslutningsrennet i de franske alpene. I starten ble det vurdert som et svært usikkert mål, men siden har Braathen uttalt seg positivt om egen framgang. Etter torsdagens test er han sikker.

Glad

– Det var en bra økt i dag, akkurat den generalprøven jeg trengte. Det var klink is og ekstremt bratt, og det satte fysikken min på prøve. Holdt det i dag så holder det søndag. Jeg er veldig glad, sa han.

Hokksund-gutten fløy ned fra Norge til Frankrike onsdag. Det gjorde han i et privatfly med milliardæren Øystein Stray Spetalen og hans familie.

Braathen har i vinter vært best av de norske teknikerne. Han står med tre seirer (to i slalåm, én i storslalåm) og tre 3.-plasser i verdenscupen denne sesongen.

Spenning

Det er et tilbakeslag for Norge å mangle både ham og lagkameraten Atle Lie McGrath (kneskade) i fredagens storslalåm. Begge to ville vært medaljekandidater.

Nå knyttes det spenning til hva en nyoperert Braathen kan få til i VM-debuten. Norge har fire ganger hatt en mannlig verdensmester i slalåm, og Sebastian Foss Solevåg stiller til start som tittelforsvarer.