Gullet var Thingnes Bøs femte strake under verdensmesterskapet i Tyskland. Torsdag kom han til mål i ensom majestet, selv om han skapte spenning da han måtte ut i strafferunde på sin første skyting på siste etappe.

– Det ble en fryktelig spennende stafett. Det er aldri over før det er over. Du er aldri trygg, og man går alltid maks. Marte gjorde det ekstremt bra, så jeg hadde et godt utgangspunkt. Jeg skjøt derfor litt raskere enn jeg vanligvis gjør. Jeg holdt på å ødelegge, men heldigvis gikk det bra, sa Thingnes Bø til NRK.

Han innledet mesterskapet med gull i blandet stafett. Deretter har han vunnet sprint, jaktstart og normaldistanse i rask rekkefølge. Torsdag var også parstafetten i boks.

Marte Olsbu Røiseland var også med på gullaget som vant blandet stafett, og Froland-jenta tok bronse på jaktstarten. Dermed er veteranen oppe i tre VM-medaljer i Oberhof, til tross for en brokete sesongoppkjøring.

Olsbu Røiseland tok sitt 13. VM-gull og er med det mestvinnende i VM når det gjelder gull på kvinnesiden.

– Vi hadde bestemt oss for å fokusere på å treffe. Den siste stående serien skulle bare sitte. Jeg gikk i mitt tempo for å gi Johannes et godt utgangspunkt. Jeg hadde ikke lyst til å ødelegge. Jeg er jo et vinnerhode selv og ville ha gullet, sa Olsbu Røiseland til NRK.

– Parstafetten er en av de vanskeligste øvelsene å vinne. Alt kan skje på en slik type stafett, og et lite feiltrinn kan ødelegge. Det var nok denne øvelsen som hang i den tynneste tråden hos Johannes, sa Olsbu Røiseland.

Østerrike tok sølvet, mens Italia ble bronsevinner.

Ni runder

Til tross for at Thingnes Bø måtte ut i en strafferunde på nest siste skyting, avgjorde stryningen gullkampen på en dramatisk sisteetappe.

Olsbu Røiseland måtte bruke to ekstraskudd på de fire skytingene hun var gjennom, makkeren brukte fire.

Lisa Theresa Hauser og David Komatz gikk det østerrikske laget inn til overraskende sølv. De var slått med 13,8 sekunder av den norske duoen, mens Italias Lisa Vittozzi og Tommaso Giacomel tok bronsen.

Det ble gått ni runder á 1,5 kilometer. I tillegg var hver løper gjennom fire skytinger.

Avgjorde på stående

Olsbu Røiseland måtte bruke to ekstraskudd på liggende og var 16,7 sekunder bak Italia etter første etappe. Hun leverte da feilfri skyting på stående under tøffe vindforhold.

Froland-jenta var feilfri på liggende på sin andre etappe, og med rask og feilfri ståendeskyting sendte hun Thingnes Bø ut i ledelse med 7,8 sekunder på ankeretappen.

VM-kongen kunne dermed selv avgjøre om han skulle ta sitt femte gull. På liggende måtte han ut i strafferunden etter fire bom og tre ekstraskudd. Han gikk ut elleve sekunder bak Østerrike i tet. Inn til siste stående hadde han tatt igjen forspranget.

Der plaffet Thingnes Bø ned blinkene. Han brukte bare 17,8 sekunder på serien og gikk ut 9,8 sekunder foran østerrikske Komatz. Det holdt til klar seier.

– Jeg tror nesten at disse er de to de raskeste seriene mine på stående. Jeg kan kritisere meg selv på liggende skyting, men også gi meg skryt på stående, sa han.