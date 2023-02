Eliteserien klatrer på Uefas ligaranking – beste plassering på 20 år

Det kommer fram i en oppdatert versjon av rankingsystemet på Uefas egne nettsider. Norge lå på 17.-plass ved forrige oppdatering for ett år siden og klatrer dermed to plasser.

Eliteserien har nå passert både svenske Allsvenskan og superligaen i Danmark. Den norske ligaen har ikke vært så høyt på listen på 20 år.

– Dette viser en veldig fin utvikling for den norske ligaen, og det er en bekreftelse på at det er blitt gjort en særdeles god utviklingsjobb i klubbene over lengre tid. Norsk fotball jobber bedre fra bredden til toppen. Og i Eliteserien har Bodø/Glimt og Molde vært et hakk foran de andre de siste årene, sier Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball i en pressemelding.

Europa-suksess

Europasuksessen til Molde og Bodø/Glimt de siste årene har vært til betydelig hjelp for Norge. Klubbprestasjonene i Europa for hvert enkelt land regnes sammen til en poengsum.

Poengsummen er satt sammen basert på landets suksess i europeiske klubbturneringer de siste fem sesongene.

Bodø/Glimt er det eneste norske laget igjen i Europa denne sesongen og møter polske Lech Poznan torsdag kveld i åttedelsfinalen av conferenceligaen.

Med videre suksess kan Glimt sørge for en ytterligere forbedret norsk plassering på rankingen for 2024/25-sesongen.

Ser oppover på tabellen

Norge ligger 300 poeng bak Tsjekkia på 14.-plass. En enkeltseier i europeiske turneringer gir 500 poeng, og samtlige tsjekkiske klubber er ut av turneringene denne sesongen.

Både Ukraina og Danmark ligger derimot rett bak Norge og har fortsatt lag igjen i Europa denne sesongen. Dermed blir det en kamp om å klatre ytterligere.

Kaprer Norge 14.-plassen, vil det gi enda ett lag i Europa og enklere vei i mesterligakvalifiseringen.