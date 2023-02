Thingnes Bø og Røiseland jakter nytt parstafett-gull

Skiskytterduoen har vunnet VM-gull på øvelsen to ganger (2019 og 2020), mens det i 2021 ble fransk seier med Thingnes Bø og Tiril Eckhoff på det norske sølvlaget. Eckhoff er ikke med i årets VM.

Dermed skal gullduoen Thingnes Bø og Røiseland igjen kjempe for heder og ære i konkurransen i tyske Oberhof. Utøverne går to etapper hver med to skytinger på hver etappe før en vinner kåres.

Øvelsen debuterte i VM-sammenheng i 2019, og Norge har dermed vunnet to av tre ganger.

Thingnes Bø har hittil tatt fire gull av fire mulige i Tyskland, mens Røiseland sikret bronse på jaktstart. Det gjør det norske laget til klare gullkandidater.

De hardeste konkurrentene blir nok svenske Hanna Öberg og Sebastian Samuelsson, som begge har tatt flere medaljer i Oberhof.

Røiseland sto over onsdagens normaldistanse for å spare kroppen inn mot parstafetten. Det gjenstår også vanlig stafett og fellesstart i VM.

Parstafett har aldri vært på OL-programmet, men i fjor sommer sa Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at de ville forsøke å få det inn på programmet til OL i Cortina i 2026.

Konkurransen starter klokken 15.10.