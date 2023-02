Warholm et snaut halvsekund fra europarekorden

Warholm tok en klar seier over sekundet foran nederlenderen Isayah Boers og nesten to sekunder foran belgiske Dylan Borlee. Det var ett av to heat på 400 meter. I det andre løp de to beste fortere enn Boers, men ingen var i nærheten av Warholm.

Tiden hans var 0,46 sekund fra europarekorden han deler med Thomas Schönlebe. Målet hans var å utfordre verdensrekorden på 44,57, men han var over sekundet fra det.

– Takk til alle som kom hit og skapte god atmosfære for meg å løpe fort, sa Warholm i intervju med arrangøren og takket publikum også på fransk etter det som var stevnets siste øvelse.

Tidligere hadde Jakob Ingebrigtsen notert årsbeste i verden på 1500 meter med 3.32,38, men han var ikke i nærheten av sin egen innendørsverdensrekord. I samme felt ble Ferdinand Kvan Edman nummer 11 med 3.39,66.

Fjerde norske deltaker Vladimir Vukicevic ble nummer sju i finalen på 60 meter hekk med 7,71. Han løp to hundredeler saktere da han kvalifiserte seg til finalen.

Det ble satt to rekorder under stevnet. Etiopiske Lamecha Girma og spanske Mohamed Katir presset hverandre på 3000 meter, og det endte med verdensrekord til Girma på 7.23,81 og europarekord til Katir på 7.24,68.

Begge løp under den 25 år gamle verdeksrekorden til Daniel Komen på 7.24,90.