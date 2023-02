Ingebrigtsen med verdensårsbeste på 1500 meter – ikke i nærheten av verdensrekord

Den norske stjernen løp inn til 3.32,38, som er årsbeste i verden. Han var nesten tre sekunder foran nærmeste konkurrent, franskmannen Azeddine Habz.

Ingebrigtsens verdensrekord på 3.30,60, satt i samme stevne i fjor, var ikke i fare.

Ferdinand Kvan Edman ble nummer 11 med 3.39,66.

Jakob Ingebrigtsen har slitt med sykdom i starten av året. Derfor er det tvilsomt om han kommer til å konkurrere i flere stevner før innendørs-EM starter 2. mars.

– Jeg ser fram mot EM nå. Det var godt å få løpt et stevne. Jeg er fornøyd med det jeg gjorde i dag og klar for å kjempe om medaljer, sa 22-åringen i et intervju med arrangøren.

Det ble likevel en verdensrekord i stevnet. Lamecha Girma fra Etiopia, som har sølv på 3000 meter hinder fra både OL og VM, løp inn til 7.23,81 på 3000 meter. Også spanske Mohamed Katir løp under den gamle rekorden på 7.24,90, satt av kenyanske Daniel Komen i 1998. Katir satte europarekord med 7.24,68.