Den norske stjernen løp inn til 3.32,38, som er årsbeste i verden. Han var nesten tre sekunder foran nærmeste konkurrent, franskmannen Azeddine Habz.

Ingebrigtsens verdensrekord på 3.30,60, satt i samme stevne i fjor, var ikke i fare.

Den norske friidrettsstjernen har slitt med sykdom i starten av året. Derfor er det tvilsomt om han kommer til å konkurrere i flere stevner før innendørs-EM starter 2. mars.

– Jeg ser fram mot EM nå. Det var godt å få løpt et stevne. Jeg er fornøyd med det jeg gjorde i dag og klar for å kjempe om medaljer, sa 22-åringen i et intervju med arrangøren.