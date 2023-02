De siste sesongene har flere av aktørene, blant dem Hamilton, brukt Formel 1 som plattform for å fremme politiske budskap. Det ønsker ikke Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) mer av.

Forbundet har fra kommende sesong forbudt førerne å komme med eller vise «politiske, religiøse og personlige uttalelser eller kommentarer». Det grepet har en rekke førere tatt til motmæle mot.

Onsdag gjorde Hamilton det klart at han vil fortsette å bruke sin posisjon til å fremme sine egne interesser, blant dem kampen for sosial rettferdighet, menneskerettigheter og beskyttelse av LBGT+-samfunnet.

Briten sier at forbudet FIA har vedtatt ikke overrasker ham, men selv blåser han av grepet.

– Ingenting vil stoppe meg fra å snakke om de tingene jeg føler at jeg brenner for, sa Hamilton.

– Jeg føler at idretten har et ansvar, fortsatt, alltid, for å si fra om og skape bevissthet rundt viktige temaer, spesielt når vi reiser til alle disse forskjellige stedene. Ingenting kommer til å endres, la han til.

På spørsmål om han er forberedt på å bli straffet av FIA for brudd på den nye regelen, svarte Hamilton at «det vil være dumt å si at jeg ønsker å få poengstraff. Samtidig står han på sitt.

– Jeg kommer fortsatt til å snakke på vegne av meg selv, sa Hamilton.

De fleste av førerne i VM-sirkuset har kritisert den nye regelen. Formel 1-sjef Stefano Domenicali sa nylig til avisen The Guardian at ledelsen ikke vil kneble noen. Domenicali sa videre at han forventet at FIA snart vil avklare sin posisjon i saken.