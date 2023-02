Persson klarte seg uten tilleggsminutter og gikk ut 14,8 sekunder foran Öberg etter siste skyting, men Öberg var som vanlig svært rask i sporet og slo Persson på den siste sløyfen inn til mål.

– Den siste runden ble tøff, men jeg er superfornøyd med det jeg gjør, sa Persson til NRK.

Öberg var til slutt 10,3 sekunder foran Persson til tross for at hun måtte tåle ett tilleggsminutt underveis.

– Er det noe jeg virkelig behersker, så er det siste skyting på normaldistanse. Jeg visste at det ville bli tøft i sporet. Jeg bommet på første liggende, men beholdt fokus likevel, sa Öberg.

Öberg er også verdensmesteren på normaldistansen fra før. Det klarte hun under VM på hjemmebane i Östersund i 2019. Året før tok hun OL-gull på den samme distansen i Pyeongchang.

Bronsemedaljen gikk til Italias Lisa Vittozzi. Med ett tilleggsminutt var hun 28 sekunder bak Hanna Öberg i mål.

Kjedelig

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt på seg fire tilleggsminutter på de to første seriene, men fylte på de to siste. Det gjorde at hun ble beste norske på 11.-plass. Tandrevold ble slått med 3.10.9 minutter av vinneren Öberg.

– Det ble en kjedelig dag på jobb. Jeg kom dårlig ut, og da var løpet over før jeg kom ordentlig i gang. Mest av alt er det irriterende at jeg føler at jeg har mer inne. Det var tunge forhold, men mye bedre enn fryktet, sa Tandrevold til NTB.

Hun innrømmet at hun skrudde seg ut av blinken på den første serien der det ble ett tilleggsminutt. Tandrevold hadde den femte beste langrennstiden.

Topp 20

Norge stilte uten sin klart beste kvinnelige skiskytter. Marte Olsbu Røiseland sto over normaldistanserennet, og da ble ansvaret i største laget for de fem gjenværende på laget.

Slik endte de fire øvrige norske på listen (tilleggsminutter i parentes): 17) Ida Lien 3.27,5 (3), 21) Karoline Knotten 3.45,6 (2), 55) Ragnhild Femsteinevik 7.26,0 (7), ) 79) Juni Arnekleiv 11.12,2 (8).