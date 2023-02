Med tittelen «Idretten vår er truet» sendte 143 alpinister et brev til FIS-president Johan Eliasch nylig. Der hevder de at idrettens nåværende bærekraftsinnsats er «utilstrekkelig».

I spissen for kampanjen står den amerikanske superstjernen Mikaela Shiffrin. Hun er kjæreste med det norske fartsfantomet Aamodt Kilde. Kilde stiller seg også bak initiativet.

– Det er på tide å ta opp et skikkelig viktig tema, sa nordmannen til nyhetsbyrået AP tidligere under VM.

Nå tar ledelsen i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) til motmæle i et innlegg på egne nettsider.

«Det gleder FIS å se at mange idrettsutøvere adresserer det presserende problemet med klimaendringer og innvirkningen de har på vinteridrettene. FIS-ledelsen deler fullstendig bekymringene for effektene som stadig mer uforutsigbare værforhold har på idrettene vi elsker», heter det der.

«Men FIS er ikke enig i antydningen – fremsatt i idrettsutøvernes brev – om at bærekraftsinnsatsen er utilstrekkelig», heter det videre.

Bærekraftsstrategi

Utøverne har bedt FIS om å vurdere tiltak som en revidert løpskalender, ny bærekraftsstrategi, mer miljøvennlige reiseruter og å gjøre arrangementer klimanøytrale i framtiden.

«Siden 2021, da president Eliasch ble valgt til å lede FIS, har bærekraft blitt plassert midt i hjertet av forbundets arbeid. Det er en prioritet i alt FIS gjør,» heter det i FIS-svaret på utfordringen.

Forbundet opplyser at det er i sluttfasen med å etablere en bærekraftsstrategi som inkluderer optimalisering av konkurransekalenderen og samarbeid med ulike FIS-partnere for å skape stadig mer bærekraftige arrangementer.

FIS fremhever også initiativ for å forhindre avskoging av regnskogen. Kritikere har avfeid dette virkemiddelet som spesielt effektivt.

To x Nord-Amerika

Alpinistene henviser til at en rekke renn er blitt avlyst på grunn av mangel på snø, at det er færre treningsalternativer før sesongen «fordi isbreene smelter i et skremmende tempo» og at de ikke får produsert kunstsnø på grunn av stigende temperaturer.

De skriver også at de mener at skisporten heller mot å være uforsvarlig.

– Derfor må vi i vinteridretten må gå foran i kampen mot klimaendringene og gjøre idretten vår klimanøytral så snart som mulig. For å gjøre det trenger vi progressive organisatoriske handlinger, står det i brevet.

I årets verdenscupkalender er det blant annet lagt opp til at alpinistene skal kjøre i Nord-Amerika i to perioder, med nesten tre måneders mellomrom.